В конце ноября 2023 года в суд обратилась другая женщина, которая обвинила Шона Комбса и его друга Аарона Холла в изнасиловании ее и ее подруги в 1990 или 1991 году после встречи на мероприятии MCA Records в Нью-Йорке. Она предпочла остаться анонимной, но сообщила подробности инцидента.

Появилась еще одна пострадавшая, которая тоже заявила об изнасиловании. По ее словам, в 1991 году рэпер накачал ее запрещенными веществами и надругался, записывая все на камеру.

В декабре 2023 года в суде был зарегистрирован иск о групповом изнасиловании, в котором участвовал P. Diddy. Женщина заявила, что в 17-летнем возрасте ей подмешали неизвестные препараты и воспользовались беспомощностью.

Защитники знаменитости на все обвинения отвечали, что люди пытаются нажиться на имени Дидди.

В феврале 2024 года о домогательствах заявил продюсер Родни Джонс и потребовал у рэпера $30 млн. Неожиданностью стало то, что в документе фигурировало также имя принца Гарри.

По словам Родни, Комбс склонял его к интиму и под давлением заставил спать с работницами индустрии «для взрослых». Он отмечал, что музыкант приглашал на свои вечеринки, которые могли быть тем или иным образом связаны с торговлей людьми, различных известных спортсменов, политиков, художников, музыкантов и «высокопоставленных лиц, таких как члены королевской семьи Великобритании, например принц Гарри».

В иске говорится, что приближенность рэпера к сыну британского короля и другим знаменитостям придала ему и его соратникам уверенность в своей безнаказанности.

В мае 2024 года вновь всплыла история с бывшей возлюбленной рэпера Кэсси. В распоряжении телеканала CNN оказалась запись с камер видеонаблюдения отеля, в котором девушка останавливалась с Дидди в 2016 году. На кадрах видно, как она пытается уйти от мужчины, выходит из номера и направляется к лифту. А звезда в одном лишь полотенце догоняет ее и нападает, а после ударов тащит девушку за волосы обратно в номер. Комбсу пришлось публично извиниться. Но он упомянул, что в тот момент проходил терапию и реабилитацию и просил «Бога о милости».

«Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, мое поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия», – заявил музыкант.

Через несколько дней после скандала в суде появились иски от бывшей модели Кристал МакКинни об изнасиловании в 2003 году и Эйприл Лампрос, которая заявила о домогательствах, неоднократных изнасилованиях и использовании запрещенных веществ.

В прессе писали о том, что следователи всерьез заинтересованы делом знаменитости и планируют вызвать его для дачи показаний.

Обвинения против P. Diddy и арест

17 сентября 2024 года звезде были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией. По сообщению CBS News, рэпера считают частью организации, которая занималась торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительным трудом, похищениями людей, поджогами, взяточничеством, воспрепятствованием осуществлению правосудия и другими преступлениями. По версии следствия, продюсер использовал свое положение и бизнес-империю для совершения преступлений с 2008 по 2024 год.

Были учтены иски, в которых музыканта обвиняли в домогательствах, изнасилованиях и в том, что он «накачивал» жертв наркотическими веществами до такой степени, что они не могли двигаться и даже стоять.

Вспомнили и про «белые вечеринки» с участием мировых звезд. Прокурор Нью-Йорка Дамиан Уильямс рассказал, что в материалах дела описаны случаи, когда Комбс проявлял жестокость и подвергал жертв физическому, эмоциональному и словесному насилию, а также принуждал из принимать участие в вечеринках, которые могли длиться по несколько дней. Все это проходило не в одном месте. Гостей приглашали в особняки и отели Хэмптона на Восточном побережье США, в Беверли-Хиллз и в Сен-Тропе во Франции.

А адвокат Тони Базби заявил, что получил жалобы и просьбы о помощи от не менее трех тысяч человек, которые не по своей воле стали участниками «белых вечеринок».

«Как правило, жертву заманивают в ситуацию, где ему или ей дают выпить. Выпивка, о которой сообщают эти жертвы, по-видимому, с какой-то добавкой. Как только напиток начинает действовать, преступники совершают всевозможные половые акты с жертвами», – заявил юрист.

Люди говорили о том, что рэпер не только руководил всеми процессами, но и записывал действия на камеру в целях шантажа участников. Отмечается, что в суд готовы обратиться более 100 человек, 25 из которых были на момент преступлений были несовершеннолетними.

Также P. Diddy обвинили в поджоге автомобиля, но имя пострадавшего не назвали. Журналисты вспомнили, что экс-возлюбленная рэпера Кэсси еще в первый раз заявляла, что он взорвал автомобиль музыканта Кида Кади, который ухаживал за ней.

В итоге звезде грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Общественность была поражена не только количеством жертв рэпера, но и тем, что нашли в его доме при обыске.

Пугающие находки при обыске дома P. Diddy

Сотрудники национальной безопасности в марте 2024 года провели обыск в доме музыканта в Лос-Анджелесе. Они действовали в рамках расследования дела о торговле людьми и обнаружили оружие, игрушки «для взрослых», а также видеокамеры.

Больше всего пользователей Сети поразило, что в доме у рэпера хранилось около тысячи бутылок детского масла. Адвокат Дидди заявил, что мужчина является «запасливым» человеком и просто закупается заранее.

Позже одна из пострадавших рассказала, что именно в масло подмешивали запрещенные вещества. Все это проникало через кожу, вызывая у жертв сонливость и облегчая совершение «отвратительных актов насилия».

Действия P. Diddy после ареста и поддержка его семьи

На следующий день после ареста рэпер попытался выйти под залог и предлагал заплатить $50 млн, но ему было отказано. Сейчас мужчина находится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине, которую называют «адом на Земле».

Как сообщают СМИ, это место известно многочисленными случаями насилия среди заключенных, переполненными камерами, халатностью со стороны медиков и перебоями в подаче электроэнергии. В какой-то момент судьи даже отказались определять туда людей, которые совершили ненасильственные преступления.

За Пи Дидди установлено круглосуточное наблюдение, чтобы он не покончил с собой. Сначала он даже объявлял голодовку – боялся, что попытаются отравить, но потом отказался от затеи. Также рэпер уже успел пожаловаться на тюремный рацион, хотя ему приносят пасту, бургеры и десерты.

С критикой столкнулась вся семья рэпера – его 84-летняя мать Дженис Комбс и дети мужчины. Родительница отрицает все обвинения в адрес музыканта и говорит, что люди врут.

«Больно видеть, как моего сына судят не за правду, а за вымысел, созданный из лжи», – приводит ее слова Daily Mail.

Мать звезды отмечает, что не называет его святым, но и не верит в то, что он мог совершать такие страшные преступления. Она присутствовала на заседании вместе с детьми музыканта: 33-летним Куинси, 30-летнм Джастином, 26-летним Кингом, 18-летней Ченс и 17-летними близнецами Д'Лайлой и Джесси.

«Дети были очень рады поддержать своего отца. Вся семья была рада. Они едины в своей поддержке, и он был рад видеть их всех здесь», – сказал информатор издания People.

Безумные теории заговоров о P. Diddy с участием звезд

Кроме официальных обвинений, на рэпера обрушился шквал критики в соцсетях. Пользователи обратили внимание на окружение знаменитости и вспомнили о странных совпадениях. Так появились конспирологические версии, к чему еще мог быть причастен Дидди.

Убийство рэпера Тупака

В 1996 году общественность шокировала новость о смерти рэп-исполнителя Тупака Шакура. Звезду расстреляли из проезжающей мимо машины в Лас-Вегасе. Только через 27 лет после случившегося полиция задержала подозреваемого Дуэйна Кита Дэвиса, известного как Keefe D. По версии следствия, он был главой преступной группировки, организовавшей убийство Тупака. Но имя заказчика и мотивы не назывались.

Конспирологи посчитали, что именно Дидди убрал «конкурента» одного из своих рэперов, чтобы тот добился популярности. Он якобы заплатил за это гангстерам $1 млн.

Интересно, что об этом в одном из своих треков говорил рэп-исполнитель Эминем. Если до этого он пару раз намекал, что Дидди является насильником, то в треке Killshot заявил, что Келлс (Колсон Байкер – настоящее имя MGK, – Прим. ред.) сможет выпустить хит только тогда, «когда Пи Дидди, наконец, признается в убийстве Тупака».