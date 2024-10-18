«Белые вечеринки», торговля людьми и совращение Бибера: хронология скандала P. Diddy
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Популярный рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, был арестован 17 сентября 2024 года по обвинениям в насилии и угрозах, что послужило толчком к дальнейшему расследованию его деятельности. За несколько месяцев дело звезды обросло огромным количеством деталей и превратилось в один большой скандал, который теперь обсуждает весь мир.
Более 100 человек готовы подать иски против мужчины, а как минимум 25 предполагаемых жертв могли быть несовершеннолетними. На знаменитых «белых вечеринках» Дидди были замечены звезды первой величины, политики и даже члены королевской семьи.
Что происходило во время таких «мероприятий», зачем Дидди понадобилось 1000 бутылок детского масла и как со скандалом связаны Джастин Бибер, Бейонсе и Дженнифер Лопес, читайте в материале «Страстей».
Кто такой P. Diddy
Шон Джон Комбс – американский рэп-исполнитель, бизнесмен и продюсер. Обрел популярность, выступая под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy). Поклонники и друзья также называют его Пафф Дэдди, просто Дидди и «Брат Любовь».
54-летнего P. Diddy считают одним из самых влиятельных рэперов, но он известен далеко за пределами музыкальной индустрии. Он дал дорогу новым звездам, работал на телевидении и даже занимался модой. В 1990-х мужчина основал свой лейбл Bad Boy Records, куда набирал артистов. С ним работали The Notorious B.I.G., Мэрайя Кэри, Джей Зи, Ашер и многие другие.
В 2000-х годах рэпер стал проводить «белые вечеринки», куда приглашал звезд кино и шоу-бизнеса, политиков, спортсменов и всех, кто ему понравится. Гости были обязаны соблюдать дресс-код – носить только белую одежду. Обслуживающий персонал при этом облачался в черную одежду. Во время первой части мероприятия все веселились, танцевали и общались. А после полуночи оставались те, кто хотел «продолжения банкета». Свидетели говорили, что там были запрещенные вещества и «незаконные действия».
Например, гостем номер один одной из таких тусовок был актер Леонардо Ди Каприо. Частыми посетителями особняка Дидди были члены семейства Кардашьян. А баскетболист Леброн Джеймс публично хвалил вечеринки Дидди.
В 2022 году рэпер попал в список самых высокооплачиваемых артистов по версии Forbes. Его состояние оценивалось в $1 млрд.
С чего начался скандал вокруг P. Diddy
16 ноября 2023 года бывшая девушка рэпера Кэсси Вентура (Cassie) подала иск в суд и обвинила Дидди в изнасиловании. Она заявила, что во время их отношений мужчина издевался над ней, познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ» и заставлял ее заниматься интимом с другими мужчинами, снимая все на камеру.
По ее словам, все это началось в 2005 году и происходило в течение 10 лет. На момент начала отношений девушке было 19 лет, а музыканту 37.
Рэпер опроверг все обвинения, но уже на следующий день заплатил Кэсси $30 млн, чтобы она отозвала иск. Адвокат звезды сказал, что они смогли решить вопрос «мирным путем».
В конце ноября 2023 года в суд обратилась другая женщина, которая обвинила Шона Комбса и его друга Аарона Холла в изнасиловании ее и ее подруги в 1990 или 1991 году после встречи на мероприятии MCA Records в Нью-Йорке. Она предпочла остаться анонимной, но сообщила подробности инцидента.
Появилась еще одна пострадавшая, которая тоже заявила об изнасиловании. По ее словам, в 1991 году рэпер накачал ее запрещенными веществами и надругался, записывая все на камеру.
В декабре 2023 года в суде был зарегистрирован иск о групповом изнасиловании, в котором участвовал P. Diddy. Женщина заявила, что в 17-летнем возрасте ей подмешали неизвестные препараты и воспользовались беспомощностью.
Защитники знаменитости на все обвинения отвечали, что люди пытаются нажиться на имени Дидди.
В феврале 2024 года о домогательствах заявил продюсер Родни Джонс и потребовал у рэпера $30 млн. Неожиданностью стало то, что в документе фигурировало также имя принца Гарри.
По словам Родни, Комбс склонял его к интиму и под давлением заставил спать с работницами индустрии «для взрослых». Он отмечал, что музыкант приглашал на свои вечеринки, которые могли быть тем или иным образом связаны с торговлей людьми, различных известных спортсменов, политиков, художников, музыкантов и «высокопоставленных лиц, таких как члены королевской семьи Великобритании, например принц Гарри».
В иске говорится, что приближенность рэпера к сыну британского короля и другим знаменитостям придала ему и его соратникам уверенность в своей безнаказанности.
В мае 2024 года вновь всплыла история с бывшей возлюбленной рэпера Кэсси. В распоряжении телеканала CNN оказалась запись с камер видеонаблюдения отеля, в котором девушка останавливалась с Дидди в 2016 году. На кадрах видно, как она пытается уйти от мужчины, выходит из номера и направляется к лифту. А звезда в одном лишь полотенце догоняет ее и нападает, а после ударов тащит девушку за волосы обратно в номер. Комбсу пришлось публично извиниться. Но он упомянул, что в тот момент проходил терапию и реабилитацию и просил «Бога о милости».
«Я облажался, достиг дна. Но я не ищу себе оправданий, мое поведение в этом видео непозволительно. Я беру на себя ответственность за свои действия», – заявил музыкант.
Через несколько дней после скандала в суде появились иски от бывшей модели Кристал МакКинни об изнасиловании в 2003 году и Эйприл Лампрос, которая заявила о домогательствах, неоднократных изнасилованиях и использовании запрещенных веществ.
В прессе писали о том, что следователи всерьез заинтересованы делом знаменитости и планируют вызвать его для дачи показаний.
Обвинения против P. Diddy и арест
17 сентября 2024 года звезде были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сговоре с целью вымогательства и перевозке людей для занятия проституцией. По сообщению CBS News, рэпера считают частью организации, которая занималась торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительным трудом, похищениями людей, поджогами, взяточничеством, воспрепятствованием осуществлению правосудия и другими преступлениями. По версии следствия, продюсер использовал свое положение и бизнес-империю для совершения преступлений с 2008 по 2024 год.
Были учтены иски, в которых музыканта обвиняли в домогательствах, изнасилованиях и в том, что он «накачивал» жертв наркотическими веществами до такой степени, что они не могли двигаться и даже стоять.
Вспомнили и про «белые вечеринки» с участием мировых звезд. Прокурор Нью-Йорка Дамиан Уильямс рассказал, что в материалах дела описаны случаи, когда Комбс проявлял жестокость и подвергал жертв физическому, эмоциональному и словесному насилию, а также принуждал из принимать участие в вечеринках, которые могли длиться по несколько дней. Все это проходило не в одном месте. Гостей приглашали в особняки и отели Хэмптона на Восточном побережье США, в Беверли-Хиллз и в Сен-Тропе во Франции.
А адвокат Тони Базби заявил, что получил жалобы и просьбы о помощи от не менее трех тысяч человек, которые не по своей воле стали участниками «белых вечеринок».
«Как правило, жертву заманивают в ситуацию, где ему или ей дают выпить. Выпивка, о которой сообщают эти жертвы, по-видимому, с какой-то добавкой. Как только напиток начинает действовать, преступники совершают всевозможные половые акты с жертвами», – заявил юрист.
Люди говорили о том, что рэпер не только руководил всеми процессами, но и записывал действия на камеру в целях шантажа участников. Отмечается, что в суд готовы обратиться более 100 человек, 25 из которых были на момент преступлений были несовершеннолетними.
Также P. Diddy обвинили в поджоге автомобиля, но имя пострадавшего не назвали. Журналисты вспомнили, что экс-возлюбленная рэпера Кэсси еще в первый раз заявляла, что он взорвал автомобиль музыканта Кида Кади, который ухаживал за ней.
В итоге звезде грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.
Общественность была поражена не только количеством жертв рэпера, но и тем, что нашли в его доме при обыске.
Пугающие находки при обыске дома P. Diddy
Сотрудники национальной безопасности в марте 2024 года провели обыск в доме музыканта в Лос-Анджелесе. Они действовали в рамках расследования дела о торговле людьми и обнаружили оружие, игрушки «для взрослых», а также видеокамеры.
Больше всего пользователей Сети поразило, что в доме у рэпера хранилось около тысячи бутылок детского масла. Адвокат Дидди заявил, что мужчина является «запасливым» человеком и просто закупается заранее.
Позже одна из пострадавших рассказала, что именно в масло подмешивали запрещенные вещества. Все это проникало через кожу, вызывая у жертв сонливость и облегчая совершение «отвратительных актов насилия».
Действия P. Diddy после ареста и поддержка его семьи
На следующий день после ареста рэпер попытался выйти под залог и предлагал заплатить $50 млн, но ему было отказано. Сейчас мужчина находится в тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине, которую называют «адом на Земле».
Как сообщают СМИ, это место известно многочисленными случаями насилия среди заключенных, переполненными камерами, халатностью со стороны медиков и перебоями в подаче электроэнергии. В какой-то момент судьи даже отказались определять туда людей, которые совершили ненасильственные преступления.
За Пи Дидди установлено круглосуточное наблюдение, чтобы он не покончил с собой. Сначала он даже объявлял голодовку – боялся, что попытаются отравить, но потом отказался от затеи. Также рэпер уже успел пожаловаться на тюремный рацион, хотя ему приносят пасту, бургеры и десерты.
С критикой столкнулась вся семья рэпера – его 84-летняя мать Дженис Комбс и дети мужчины. Родительница отрицает все обвинения в адрес музыканта и говорит, что люди врут.
«Больно видеть, как моего сына судят не за правду, а за вымысел, созданный из лжи», – приводит ее слова Daily Mail.
Мать звезды отмечает, что не называет его святым, но и не верит в то, что он мог совершать такие страшные преступления. Она присутствовала на заседании вместе с детьми музыканта: 33-летним Куинси, 30-летнм Джастином, 26-летним Кингом, 18-летней Ченс и 17-летними близнецами Д'Лайлой и Джесси.
«Дети были очень рады поддержать своего отца. Вся семья была рада. Они едины в своей поддержке, и он был рад видеть их всех здесь», – сказал информатор издания People.
Безумные теории заговоров о P. Diddy с участием звезд
Кроме официальных обвинений, на рэпера обрушился шквал критики в соцсетях. Пользователи обратили внимание на окружение знаменитости и вспомнили о странных совпадениях. Так появились конспирологические версии, к чему еще мог быть причастен Дидди.
Убийство рэпера Тупака
В 1996 году общественность шокировала новость о смерти рэп-исполнителя Тупака Шакура. Звезду расстреляли из проезжающей мимо машины в Лас-Вегасе. Только через 27 лет после случившегося полиция задержала подозреваемого Дуэйна Кита Дэвиса, известного как Keefe D. По версии следствия, он был главой преступной группировки, организовавшей убийство Тупака. Но имя заказчика и мотивы не назывались.
Конспирологи посчитали, что именно Дидди убрал «конкурента» одного из своих рэперов, чтобы тот добился популярности. Он якобы заплатил за это гангстерам $1 млн.
Интересно, что об этом в одном из своих треков говорил рэп-исполнитель Эминем. Если до этого он пару раз намекал, что Дидди является насильником, то в треке Killshot заявил, что Келлс (Колсон Байкер – настоящее имя MGK, – Прим. ред.) сможет выпустить хит только тогда, «когда Пи Дидди, наконец, признается в убийстве Тупака».
Певец Джастин Бибер пострадал из-за действий P. Diddy и боится рассказать об этом
Когда в СМИ начали писать о том, что Дидди насиловал не только девушек, но даже мужчин и детей, люди сразу вспомнили про его сотрудничество с Джастином Бибером. На момент их знакомства парню было всего 15 лет.
На архивных кадрах Комбс часто обнимал юного артиста и рассказывал об их работе в лейбле. В 2009 году появилось видео, где мужчина открыто говорит о том, что проведет целых 48 часов с несовершеннолетним музыкантом, и они займутся «совершенно безумными и сумасшедшими вещами», о которых не смогут рассказать. Также он подарил ему автомобиль, а на 18-летие обещал особняк.
Многие заметили, что Джастин в ролике смущался и выглядел напуганным. Люди думают, что он мог быть жертвой насилия со стороны продюсера и других людей на тех самых «белых вечеринках». И именно из-за этого опыта пристрастился к запрещенным веществам. Уже во взрослом возрасте он рассказывал о том, что пережил депрессию и стал замкнутым.
Фанаты также вспомнили про клип Бибера на песню Yummy, который многим показался странным. По сюжету артист сидит в ресторане, где ужинают люди в возрасте, а юные девушки и парни играют для них на музыкальных инструментах. В конце ролика одежда некоторых из них остается на стульях, еда, которую с аппетитом потребляют посетители заведения, кажется многим неприятной, а вся та трапеза вызывает у зрителей отвращение.
На одной из тарелок появляется снимок самого Бибера с надписью Yummy. А во время бекстейджа камеры запечатлели несколько моментов, когда Джастин выглядел подавленным и едва не плакал. У многих возникло чувство, что это не просто музыкальная работа, а признание о травмирующем его опыте.
Исполнитель Ашер тоже является жертвой Дидди, в этом уверены пользователи Сети. В середине 90-х, когда ему было всего 13 лет, он целый год прожил в Нью-Йорке вместе с продюсером. На фоне скандального ареста фанаты вспомнили интервью 2016 года, в котором Ашер вспоминает те времена и «белые вечеринки», где оставался до утра.
«Это было любопытно, у меня был шанс увидеть некоторые вещи. Я был там, чтобы увидеть стиль жизни, и я его увидел. Не думаю, что я мог бы сам принять в этом участие или понять, на что я вообще смотрю. Это было довольно дико. Это было безумие», —растерянно отвечал Ашер ведущему шоу.
Лучший друг P. Diddy Джей Зи и его жена Бейонсе всё знали
После череды обвинений общественность обратила внимание на тех людей, которые все это время были рядом с рэпером. Лучшим другом Дидди является исполнитель Jay-Z (Джей Зи) и его жена Бейонсе. Они тоже принимали участие в «белых вечеринках», но в скандальных историях замечены не были.
В Сети завирусилась песня J. Cole — She Knows, которую он выпустил в 2013 году. В строках композиции есть фраза «всё знала» и намек на фамилию Бейонсе – Knowles-Carter. В треке упоминаются смерти певицы Алии (которая была популярной артисткой и могла подвинуть Бейонсе, но ушла из жизни в авиакатастрофе в 22 года) и даже Майкла Джексона, вокруг которого и так множество слухов. Все они скончались в одну дату – 25 числа.
По мнению конспирологов, Дидди вместе с Джей Зи могли устранять конкурентов Бейонсе, чтобы она была главной звездой. Якобы именно по этой причине нынешние селебрити на премиях всегда благодарят Бейонсе со сцены, а певица Адель отказалась от премии «Грэмми» за лучший альбом со словами «не могу принять награду», сломала статуэтку и отдала ее беременной Бейонсе. Такой шаг очень удивил поклонников.
Смерть матери детей P. Diddy и мемуары о насилии
Пи Дидди долгое время встречался с Ким Портер, которая родила ему троих детей. Но в 2018 году 47-летнюю женщину обнаружили мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной ее ухода из жизни стала пневмония.
Пользователи Сети решили, что и здесь замешан Пи Дидди. По их мнению, рэпер знал, что бывшая собирается выпустить мемуары о жизни с ним, в которых расскажет о домашнем насилии и угрозе убийством. После смерти были опубликованы записи из дневников женщины под названием «Забытые слова Ким», однако, прямых доказательств, что это действительно произведение ее авторства — нет.
Но конспирологи считают, что рэпер боялся показаний экс-возлюбленной и приложил руку к ее внезапной смерти.
Как Дженнифер Лопес оказалась в тюрьме с P. Diddy и помогала ли ему
Роман рэпера с певицей обсуждали все СМИ. Они не скрывались от камер и много времени проводили вместе. В 1999 году они вместе оказались в тюрьме после конфликта в ночном клубе Нью-Йорка.
Влюбленные, а также телохранитель рэпера Энтони «Вулф» Джонс и его протеже Мозес «Шайн» Барроу попали в перестрелку, в результате которой пострадали три человека. Лопес и Дидди скрылись с места, но их остановили сотрудники полиции. Они нашли в автомобиле пистолет и арестовали парочку с другими участниками дебоша.
Дженнифер провела несколько часов за решеткой, а после ее отпустили. А троим мужчинам предъявили обвинения, но Комбсу удалось добиться оправдания. Инсайдер сообщил зарубежному порталу Daily Mail, что Лопес сейчас очень боится оказаться втянутой в расследование по делу P. Diddy.
«На этой неделе состоялись кризисные переговоры, на которых обсуждалось, как Дженнифер нужно будет отреагировать, если в связи с текущим расследованием всплывет эта история. Она была на месте преступления, и теперь многие люди в индустрии смотрят на нее с подозрением», – сообщил он.
Телохранитель P. Diddy давно говорил о преступлениях, но ему никто не верил
До ареста и громкого скандала бывший телохранитель рэпера в соцсетях рассказывал о том, какой образ жизни был у его начальника. Джин Дил заявлял, что слухи о пороках звезды являются правдой, он регулярно изменял возлюбленным, проводил вечеринки «для взрослых» с запрещенными веществами и собирал вокруг себя влиятельных персон.
Но мужчине никто не верил, а люди считали, что он просто хочет получить как можно больше денег. И лишь после ареста его слова начали воспринимать всерьез.
От своих слов Джин Дил сейчас не отказывается и утверждает, что готов повторить их в суде.
Кстати, судебный процесс над американским рэп-исполнителем начнется в Нью-Йорке 5 мая 2025 года. Комбс присутствовал в зале суда, на котором объявили дату старта процесса, как и несколько членов его семьи. Журналисты отмечают, что лодыжки мужчины были закованы в кандалы, при этом сам он широко улыбался и махал родным.