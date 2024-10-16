Раскрыто, кто разрушил дружбу Эштона Кутчера и P. Diddy

Голливудский актер Эштон Кутчер и продюсер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) перестали общаться из-за Деми Мур. Об этом пишет издание Radar.

Известно, что в прошлом скандальный музыкант и актер тесно дружили и были любителями громких вечеринок и ночных клубов. Однако их взаимоотношениям настал конец в начале 2000-х годов, когда Кутчер начал встречаться с актрисой Деми Мур. Впоследствии P. Diddy был сильно недоволен влиянием артистки на его приятеля.

«Я помню, как однажды ночью он был с Деми, может быть, в первый раз, а через пару недель он позвонил мне, чтобы сказать, что влюблен. Это был конец нашим тусовкам», — вспоминал Комбс.

Напомним, Эштон Кутчер и Деми Мур поженились в 2005 году, однако спустя семь лет расстались. В 2015-м артист узаконил свои отношения с коллегой по сериалу «Шоу 70-х» Милой Кунис.

17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что Мила Кунис и Эштон Кутчер собираются покинуть США из-за скандала вокруг P. Diddy.