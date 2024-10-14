Мила Кунис и Эштон Кутчер собираются покинуть США из-за скандала вокруг P. Diddy

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер планируют уехать из США после скандала вокруг задержанного продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс). Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Как рассказал информатор, Кутчер в ярости из-за того, что общение со скандальным музыкантом в прошлом нанесло столь внушительный удал по его нынешней репутации. Теперь артист уверен, что ему вместе с семьей следует покинуть Голливуд. Для Кунис и ее супруга ключевым является желание увезти детей в более спокойную обстановку.

«Они прекрасно провели время в Европе, и во многих отношениях идея переезда туда сейчас возглавляет их список, потому что они считают, что это было бы таким замечательным местом для жизни и воспитания детей в гораздо более приземленных условиях», - высказался инсайдер.

При этом источник уточнил, что единственным фактором, который останавливает звездную пару от переезда, служит работа. Однако Кутчер также допускает, что в случае невозможности отправиться в Европу он вместе с близкими поедет в Северную Каролину.

«Они устали от Голливуда, и просто переехать в Монтесито недостаточно для полного разрыва, они хотели бы уйти гораздо дальше», - подчеркнул информатор.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Продюсеру грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что 84-летняя мать и дочери рэпера P. Diddy подверглись нападкам у здания суда.