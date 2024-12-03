Актриса Меган Фокс рассказала о реакции сыновей на новость о ее беременности

Актриса Меган Фокс рассказала о реакции детей на новость о ее беременности. 38-летняя звезда сообщила, что наследники обрадовались и обещали во всем помогать маме.

Новость о беременности знаменитости привела в восторг фанатов. Сейчас Меган Фокс наслаждается своим «интересным положением» и выходит на публику в нарядах, подчеркивающих округлый животик. Звезда забеременела от своего возлюбленного, 34-летнего рэпера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер).

У актрисы есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина – 12-летний Ноа, 10-летний Боди и 8-летний Джорни.

«Все дети очень рады еще одному пополнению в семье. Они пообещали помогать и вносить свой вклад в воспитание будущего малыша», — поделилась брюнетка в беседе с People.

У избранника Фокс тоже есть ребенок от предыдущих отношений. 15-летняя Кейси тоже поддержала папу.

Напомним, что ранее Меган Фокс и ее возлюбленный делились своими переживаниями с фанатами. Как оказалось, в прошлом году у актрисы случился выкидыш, и она находилась в разбитом состоянии. Пара расходилась и вновь сходилась, но в итоге восстановила отношения.

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