Раскрыто, кто может взять на себя обязанности больной раком Кейт Миддлтон

Принцесса Беатриса Йоркская может взять на себя обязанности онкобольной Кейт Миддлтон, которая не появлялась на публике с декабря 2023 года. Об этом пишет испанская газета Marca.

По информации источников издания, король Великобритании Карл III передал проекты, которыми ранее занималась Кейт Миддлтон, своей племяннице, принцессе Беатрисе Йоркской. Слухи об этом появились после того, как дочь принца Эндрю заметили вместе с сестрой принцессой Евгенией, на приеме, организованном в саду Букингемского дворца.

Королевский эксперт издания HELLO! Эмили Нэш подтвердила, что принцесса Беатриса Йоркская присутствовала на приеме в связи с болезнью Кейт Миддлтон. По ее словам, дочь принца Эндрю посетила мероприятие, чтобы поддержать двоюродного брата принца Уильяма в непростой жизненной ситуации. Вместе с теми эксперт подчеркнула, что это не означает, что принцесса Беатриса Йоркская будет выполнять королевские обязанности принцессы Уэльской.

Слухи о том, что принцессы Беатриса и Евгения Йоркские станут играть более важную роль в королевской семье, ходят уже много лет. Так, еще в 2020 году биограф британской королевской семьи Роберт Лейси предположил, что они могут подменить уехавших в США принца Гарри и Меган Маркл. Однако в результате этого так и не произошло.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Как оказалось, у принцессы Уэльской обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости в январе 2024 года. По словам источников и друзей британской королевской семьи, жена принца Уильяма, вероятно, не выйдет в свет до конца этого года.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, как проводит свое время больная раком Кейт Миддлтон.