Подарок на день рождения: Бритни Спирс развелась с Асгари в день 43-летия

Бритни Спирс развелась с мужем Сэмом Асгари после 14 месяцев брака. Процесс официально завершился в день рождения певицы, 2 декабря.

Пару официально в Лос-Анджелесе развели через семь месяцев после подачи заявления, 2 мая. Теперь певица свободна.

2 декабря Бритни Спирс исполнилось 43 года, сообщает People.

У Спирс и Асгари был брачный контракт, поэтому он остался «практически без ничего». Кроме того, стало известно, что несколько месяцев после расставания артистка оплачивала аренду квартиры, в которой жил ее бывший муж.

В сентябре 2021 года Спирс объявила о помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари. В апреле 2022 года певица заявила, что ожидает третьего ребенка, после исполнительница объявила о выкидыше. В июне 2022 года пара официально заключила брак. О разводе с Асгари Бритни объявила в августе 2023 года.

Ранее инсайдер рассказал, что Бритни Спирс избавилась от всех зависимостей. Последствия многолетней зависимости и подорванного психического здоровья тянулись до недавнего времени.