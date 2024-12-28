Раскрыто, какую сумму Дженнифер Лопес пожалела заплатить Бруно Марсу за выступление на ее свадьбе

Организатор свадьбы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса Марси Блум раскрыла, какую сумму певица пожалела заплатить артисту Бруно Марсу за выступление. Об этом пишет Page Six.

По словам Блум, в 2019 году исполнительница и ее тогдашний избранник хотели видеть на торжестве Бруно Марса в качестве приглашенного артиста. Однако, узнав, что за 45-минутное частное выступление коллега просит 5 млн долларов, Лопес практически сразу отказалась от этой идеи.

Поклонники выразили недовольство поведением Лопес. Так, некоторые шутят, что певица могла бы заплатить ему этот гонорар, зато на всех последующих свадьбах он выступал бы со скидкой. Другие же предположили, что Бруно намеренно завысил цену, чтобы не работать на празднике Лопес.

«Джей Ло такая скупая. Она всегда жалеет гонорар для других, но ждет большего для себя», — написал один из читателей Page Six.

Напомним, Лопес и Родригес состояли в отношения четыре года. В 2019 году бейсболист сделал предложение певице. Свадьба должна была состояться в 2020 году, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. В 2021 году спортсмен разорвал помолвку с исполнительницей.

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