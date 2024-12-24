Раскрыто, какими в последнее время были отношения Jay-Z и P.Diddy

Раскрыто, какими в последнее время были отношения американского рэпера Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) и его коллеги P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которому в настоящий момент предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете. Об этом пишет издание Daily Mail.

Недавно скандал вокруг P. Diddy получил новый виток: в разбирательства втянули его некогда товарища Jay-Z. Картера обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке Комбса в 2000 году.

Теперь же выяснилось, что незадолго до ареста P. Diddy Шон Картер вычеркнул его из своей жизни. Это произошло после того, как в Сети оказались кадры, на которых Комбс избивает свою бывшую девушку Кэсси Вентуру.

«Он бы бросил его под автобус, если бы это требовалось для того, чтобы очистить имя», — поделился инсайдер.

По словам другого информатора, сам Комбс рад, что его коллега борется с адвокатом Тони Базби, который защищает интересы потерпевшей.

«Если Jay-Z преуспеет в этом, это невероятно поможет P.Diddy», — добавил источник.

Ранее стало известно, как изменился P. Diddy за три месяца, проведенных в тюрьме.