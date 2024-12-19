Раскрыто, как изменился P. Diddy за три месяца, проведенных в тюрьме

Раскрыто, как пребывание в тюрьме отразилось на рэпере P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которому в настоящий момент предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, насилии и рэкете. Об изменениях во внешности скандального артиста рассказала в интервью Page Six журналистка Элизабет Миллнер.

Накануне состоялось очередное слушание по делу музыканта о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Одна из присутствовавших в суде журналисток рассказала, как сильно трехмесячное пребывание в тюрьме повлияло на рэп-исполнителя. Оказалось, что в заключении Комбс сильно похудел, а также поседел и осунулся.

«Он выглядел просто поразительно похудевшим, чего и следовало ожидать, учитывая, что он уже несколько месяцев находится в федеральном следственном изоляторе. <…> Он стал выглядеть седее», — поделилась Миллнер.

Напомним, 17 сентября текущего года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее мы писали, что певицу Дженнифер Лопес заподозрили в участии в педофильском скандале с P. Diddy и Jay-Z.