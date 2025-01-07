Раскрыто, какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне произносить при детях

Раскрыто, какие слова Кейт Миддлтон запретила няне произносить при детях. Об этом сообщает Daily Record.

Известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают сразу троих детей — 11-летнего Джорджа, 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Луи. В воспитании наследников паре уже десять лет помогает няня Мария Тереза Туррион Борралло.

Недавно стало известно, что принцесса Уэльская придерживается некоторых строгих правил королевского протокола и запрещает няне произносить ряд слов при детях. Так, Боралло запрещено использовать слово «секс». Вдобавок королевских наследников нельзя называть «малышами» и «малышками». Миддлтон считает, что к детям следует обращаться исключительно по имени, чтобы подчеркивать их достоинство и индивидуальность.

«Когда Кейт появляется на публике с детьми, видно, что она очень практичная мама. У нее близкие отношения с Марией, и они работают вместе, чтобы создать благоприятные условия для детей», — приводит источник слова автора пособия «Няня в книге» Луизу Херен.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон решилась на переезд перед 43-летием.