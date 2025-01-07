Кейт Миддлтон собирает чемоданы: заявлено о расставании принца Уильяма с женой

Кейт Миддлтон решила переехать вместе с детьми в Виндзор перед своим днем рождения. Ближайший месяц она проведет в разлуке с принцем Уильямом, поэтому возвращается в Лондон. Об этом сообщает HELLO!

По данным источника, наследник престола собирается отправиться в заграничный королевский тур, в который не может взять с собой супругу, только поправившуюся после борьбы с раком. Несмотря на то, что Уильяму тяжело оставлять Кейт, он не стал отказываться от своих обязанностей.

Отмечается, что Миддлтон во время отсутствия мужа будет посвящать себя детям, которые после праздников должны вернуться к учебе. Также она сосредоточится на своем здоровье.

К слову, день рождения принцесса Уэльская будет отмечать уже 9 января. Ей исполнится 43 года. Праздник планируют провести только в кругу самых близких. Предварительно, в этот день принц Уильям будет находиться рядом с именинницей и лишь потом отправится в тур.

Ранее Кейт Миддлтон едва не расплакалась на рождественском концерте.