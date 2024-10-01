Раскрыто, как Обама и принц Гарри связаны со скандальными вечеринками P. Diddy

Бывший президент США Барак Обама и принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл могли принимать участие в скандальных секс-вечеринках продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом рассказала певица Джагуар Райт, передает издание Radar.

Как призналась артистка, организатор отправлял влиятельным участникам копии записей с мероприятий. Исполнительница подчеркнула, что некоторые лица и то, чем они занимались, «может шокировать».

«Я верю, что у Барака Обамы есть пленка. Знаю, что у Дженнифер Лопес есть несколько. И Бейонсе получила одну кассету», — заявила певица.

Издание уточняет, что какие-либо доказательства причастности названных певицей людей в скандал с секс-вечеринками отсутствуют. Однако многие звезды «дрожали от страха», когда Комбса задержали по обвинению в сексуальных преступлениях.

Напомним, P. Diddy обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми, а также организации секс-вечеринок. Продюсер не признает свою вину. Он предстанет перед судом в начале октября. Исполнителю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее сестра Ким Кардашьян рассказала о своем присутствии на одной из вечеринок P. Diddy.