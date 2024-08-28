Овсянка на завтрак и блюда без мяса на обед: что ест больная раком Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, предпочитает на завтрак смузи и овсянку. На обед выбирает блюда без мяса.

О ежедневном меню Кейт сообщает Hello.

Профессор Рамия Мокбель советует сбалансированную диету при химиотерапии и рекомендует избегать большинства добавок, кроме витамина Д. Для борьбы с тошнотой можно употреблять имбирный чай, говорит специалист. После завершения химиотерапии рекомендуется средиземноморская диета с большим количеством фруктов, овощей, антиоксидантов.

Издание узнало, что обычно ест Миддлтон. Выяснилось, что на завтрак она предпочитает смузи и овсянку.

Хотя принцесса Уэльская не относится к вегетарианкам, на обед ест блюда без мяса.

Известно, что Кейт и ее муж принц Уильям – поклонники суши. На ужин Миддлтон выбирает жареную курицу и пасту. Кейт любит острую пищу, добавляет специи. Паста – еще одно любимое блюдо в семье.

Принцесса выбирает здоровые закуски: фрукты, овощи, оливки. На десерт предпочитает классический британский ирисовый пудинг.

Ранее сообщалось, что в Сети удивились изменившейся внешности Кейт. Интернет-пользователи отмечали, что она стала другой.