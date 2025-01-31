Раскрыто имя ведущей церемонии вручения премии «Грэмми»

Популярная американская певица Тейлор Свифт предстанет в качестве ведущей 67-й церемонии вручения премий «Грэмми». Соответствующая информация появилась в соцсетях Ассоциации звукозаписывающих компаний.

«Тейлор Свифт присоединится к нам в это воскресенье в качестве ведущей на 67-й церемонии Grammy», — говорится в сообщении организации.

Торжественное мероприятие состоится 2 февраля в Лос-Анджелесе.

Примечательно, что в 2024 году Тейлор Свифт получила 14 по счету статуэтку в категории «Альбом года». Артистка, тем самым, установила рекорд по числу наград в этой номинации за всю историю премии.

В том же году Тейлор Свифт была признана самой богатой певицей в мире. В рейтинге издания Forbes она заняла первую строчку с капиталом в 1,6 миллиарда долларов. Таким образом исполнительница обошла прежнего лидера в этом списке Рианну — ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что на Тейлор Свифт подали в суд из-за плагиата после выхода фильма The Eras Tour.