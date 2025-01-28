Раскрыто, где Том Холланд и Зендея планируют жить после свадьбы

Раскрыто, где голливудские артисты Том Холланд и Зендея собираются жить после свадьбы. Об этом пишет портал Life&Style со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, свадьба знаменитостей состоится уже в этом году. При этом жить влюбленные намерены сразу на две страны – США и Великобританию.

Сейчас возлюбленные вместе живут в Лондоне, там же намерены в ближайшее время приобрести дом — чуть больше того, в котором они пока обитают. Однако возможность подолгу бывать на родине Зендеи — в США — тоже имеет значение для пары. Поэтому кроме покупки новой недвижимости они планируют снять особняк в Лос-Анджелесе неподалеку от семьи актрисы.

Напомним, роман актеров начался в 2021 году после съемок фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Позже Холланд подтверждал, что он встречается с актрисой. А год назад западные таблоиды писали, что возлюбленные всерьез задумались о свадьбе.

В начале января 2025-го Зендея показала кольцо и спровоцировала слухи о помолвке с Томом Холландом.

Ранее отец Тома Холланда подтвердил его помолвку с Зендеей.