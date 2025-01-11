«Все было распланировано»: отец Тома Холланда подтвердил его помолвку с Зендеей

Отец Тома Холланда подтвердил помолвку актера с Зендеей.

Накануне на премии «Золотой глобус» американская актриса появилась на публике с кольцом на безымянном пальце, после чего появились слухи, что ее возлюбленный Том Холланд сделал предложение руки и сердца. Однако сама звездная пара эти новости никак не прокомментировала. Лишь позже отец Зендеи опроверг данную информацию, назвав их «кучей мусора».

Но отец Тома Доминик Холланд рассказал, что его сын все же решился на этот шаг и сделал предложение актрисе. По словам родственника звезды, актер тщательно подготовился к этому моменту.

«Он купил кольцо. Он поговорил с ее отцом и получил разрешение сделать предложение его дочери. У Тома все было распланировано: когда, где, как, что сказать, что надеть», — поделился Доминик, написав пост в социальной сети Patreon.

Кроме того, мужчина даже вспомнил свою помолвку, которая состоялась около 30 лет назад, тогда у него даже не было даже кольца для будущей матери Тома. Доминик уверен, что при выборе кольца его сын столкнулся лишь с одной проблемой, связанной с тем, каким должен быть камень и какого размера.

«Для большинства парней стресс от покупки обручального кольца заключается в том, что они не могут себе его позволить. Я подозреваю, что это было наименьшей из забот Тома, — его больше волновали размер и чистота камня, оправа, ювелирный бренд», — уточнил Холланд старший.

Ранее мы писали о том, что отец Зендеи отреагировал на слухи о помолвке актрисы.

Также сообщалось, что Эмили Ратаковски подала на развод с продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.