Раскрыто, где будет следующее публичное появление Кейт Миддлтон

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон собираются посетить Уэльс. Об этом пишет издание People.

Пара отправится в небольшой город Понтиприт в Уэльсе. Уточняется, что это будет второе публичное появление принцессы Уэльской в 2025 году. Первое состоялось в конце января в Лондоне: тогда супруги появились на поминальной церемонии, посвященной юбилею освобождения Освенцима.

Многие ожидали традиционное появление жены наследника британского престола на церемонии награждения кинопремией BAFTA. Однако в этом году Миддлтон решила пропустить данное мероприятие.

Предполагается, что Уэльс представители британской короны посетят 26 февраля. При этом подобное направление выбрано не случайно. В декабре 2024-го там произошло наводнение. Уильям и Кейт собираются пообщаться с местными жителями и посмотреть на то, как проходит восстановление после стихийного бедствия.

Напомним, 22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе рака. В сентябре принцесса Уэльская заявила, что успешно завершила курс химиотерапии, а в январе 2025 года сообщила о ремиссии.

Ранее стало известно, почему принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили BAFTA.