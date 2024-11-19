Раскрыто финансовое состояние бойфренда Меган Фокс Machine Gun Kelly

Раскрыт личный капитал американского рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер), от которого ждет ребенка актриса Меган Фокс. Об этом пишет портал In Touch Weekly.

По данным источника, в настоящий момент состояние музыканта оценивается в 24 млн долларов (около 2,4 млрд рублей). При этом при подсчете сбережений артиста не учитывались деньги, которые принесли ему два последних выпущенных альбома, ставшие весьма востребованными у слушателей.

Известно, что рэпер также содержит 15-летнюю дочь от прошлого романа с Эммой Кэннон. Сам Бэйкер в интервью признавался, что наследница является для него главным мотиватором в вопросах творческой деятельности.

12 ноября Меган Фокс в соцсетях подтвердила новости о своей беременности. На фото артистка отметила Machine Gun Kelly и оставила подпись, отсылающую к трагичному эпизоду их отношений. Прошлой осенью Фокс рассказала, что у них должна была родиться дочь, но они потеряли ребенка.

У Фокс уже есть трое сыновей — Ной, Бодхи и Джорни — от бывшего супруга Брайана Остина Грина. Будущий малыш станет первым для пары.

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