Раскрыто финансовое состояние бойфренда Меган Фокс Machine Gun Kelly
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Раскрыт личный капитал американского рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер), от которого ждет ребенка актриса Меган Фокс. Об этом пишет портал In Touch Weekly.
По данным источника, в настоящий момент состояние музыканта оценивается в 24 млн долларов (около 2,4 млрд рублей). При этом при подсчете сбережений артиста не учитывались деньги, которые принесли ему два последних выпущенных альбома, ставшие весьма востребованными у слушателей.
Известно, что рэпер также содержит 15-летнюю дочь от прошлого романа с Эммой Кэннон. Сам Бэйкер в интервью признавался, что наследница является для него главным мотиватором в вопросах творческой деятельности.
12 ноября Меган Фокс в соцсетях подтвердила новости о своей беременности. На фото артистка отметила Machine Gun Kelly и оставила подпись, отсылающую к трагичному эпизоду их отношений. Прошлой осенью Фокс рассказала, что у них должна была родиться дочь, но они потеряли ребенка.
У Фокс уже есть трое сыновей — Ной, Бодхи и Джорни — от бывшего супруга Брайана Остина Грина. Будущий малыш станет первым для пары.
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