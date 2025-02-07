Инсайдер раскрыл, чем Дженнифер Лопес намерена заняться после развода с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес намерена запустить собственное реалити-шоу о жизни после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, с помощью подобного проекта артистка рассчитывает восстановить репутацию и имидж, которые сильно пострадали за 2024 год из-за бракоразводного процесса и сорванного гастрольного тура.

«Джей Ло нужно, чтобы люди ее любили, если она хочет получить хоть какой-то шанс на возвращение. К сожалению, она никогда не была столь непопулярна, как сейчас. Это был бы отличный способ доказать, что она не такая уж и противная, как все думают», — поделился информатор.

Инсайдер также обратил внимание, что Аффлек остался победителем после разрыва и поп-исполнительнице необходимо предпринять что-то радикальное. Вдобавок близкая подруга Лопес, Ким Кардашьян полностью поддерживает ее и всячески поощряет идею с реалити-шоу.

Напомним, летом 2024 года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа артистка подала на развод. По информации источников, причиной расставания звезд стали «непримиримые противоречия».

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес сблизилась с голливудским актером после развода с Беном Аффлеком.