«Были бы забавной парой»: Дженнифер Лопес сблизилась с голливудским актером после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес сблизилась с известным голливудским актером после громкого развода с Беном Аффлеком. Певица наладила отношения с Кевином Костнером и даже вдохновила его заняться собой. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

В декабре 2024 года Дженнифер Лопес неожиданно застали в компании Кевина Костнера, который также недавно развелся с женой после 18 лет брака. Артисты отлично провели время на курорте в Аспене, штат Колорадо. По словам источника, приятное общение знаменитостей продолжилось, и певица уже вдохновила актера на занятия спортом.

Как утверждается, глядя на роскошную фигуру и «невероятно подтянутое» тело Дженнифер Лопес, Кевин Костнер решил всерьез за себя взяться и заняться спортом. Актер намерен «повысить свою романтическую привлекательность». Также артист сидит на строгой диете, а его цель — «набрать 10 фунтов мышц к лету».

«Кевин поддерживает себя в хорошей форме и следит за здоровьем, но сейчас он поставил себе цель нарастить немного мышечной массы и посмотреть, насколько он сможет подтянуться в этом году. <…> Она среди тех, кто вдохновляет его пойти в спортзал и доказать, что возраст — это всего лишь число», — заявил собеседник издания.

Инсайдер добавил, что друзья певицы и актера уверены, что они «были бы очень забавной парой».

Напомним, летом 2024 года подтвердились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, когда 20 августа артистка подала на развод. По информации источников, причиной расставания пары стали «непримиримые противоречия». В окружении певицы рассказали, что ее увлечение сериалом «Йеллоустоун», в котором снялся Кевин Костнер, не нравилось ее мужу. Актера беспокоило то, что супруга с интересом следила за криминальной историей.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес оставила себе обручальное кольцо после развода с Беном Аффлеком.