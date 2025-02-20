Раскрыта сумма, которую бойфренд Тейлор Свифт потратил на подарки певице ко Дню влюбленных

Раскрыто, какую сумму потратил футболист Трэвис Келси на подарки своей девушке, певице Тейлор Свифт ко Дню всех влюбленных. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, бойфренд артистки потратил на нее в честь Дня святого Валентина 100 тысяч долларов (более 9 млн рублей). В подарочный набор от спортсмена вошли розы, конфеты, золотые украшения и различные наряды.

«Трэвис также захотел включить что-то более личное, поэтому он удивил Тейлор открыткой ручной работы ко Дню святого Валентина. Тейлор и Трэвис любят делать друг друга обожаемыми и особенными», – поделился информатор.

В 2023 году появились слухи о романе Тейлор Свифт с Трэвисом Келси после того, как звезд несколько раз засняли фотографы. Помимо этого, исполнительница посещала матчи футболиста. В октябре 2023 года певицу заметили за поцелуем с новым бойфрендом. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс».

Ранее мы писали, что болельщики освистали Тейлор Свифт на Супербоуле из-за нарушения традиции.