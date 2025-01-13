Помогает погорельцам и пожарным в Лос-Анджелесе: список звезд-добровольцев пополнился

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер вместе с другими добровольцами осталась в горящем Лос-Анджелесе. Она решила помочь людям, которые лишились крыши над головой.

Пожар по-прежнему продолжает уничтожать целые районы Города ангелов. Люди теряют в огне свои дома и как никогда нуждаются в помощи. Гарнер присоединилась к тем, кто протянул руку горожанам в это тяжелое время.

Звезда помогает как погорельцам, так и пожарным. В Сети появились фото, на которых актриса работает в качестве добровольца, передает Telegram-канал Самые СЛИВки.

Однако беда постучалась в дом не только рядовым американцев. Гарнер, в том числе, сообщила о трагедии, которая затронула лично ее. У знаменитости во время пожара в городе погибла подруга.

Актриса написала, что лишилась близкого человека. По ее словам, женщина не смогла своевременно покинуть горящий дом.