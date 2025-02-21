Раскрыта сумма, которую 62-летняя Деми Мур тратит в месяц на уход за собой

Голливудская актриса Деми Мур раскрыла, какую сумму тратит на уход за собой. Об этом пишет Telegram-канал «Только никому…».

Выяснилось, что 62-летняя знаменитость вовсе не жалеет средств на уход за здоровьем. Артистка тратит деньги на регулярные походы к косметологу и пластическому хирургу, не забывая о покупке дорогостоящих косметических средств.

Так, звезда «Субстанции» ежемесячно тратит на свой домашний уход 1029 долларов (примерно 92 тысячи рублей).

Напомним, Деми Мур была замужем за Эштоном Кутчером с 2005 по 2013 год. До этого она состояла в браке с Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год.

В январе 2025-го Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом. Слухи об отношениях знаменитостей появились после церемонии награждения «Золотой глобус». Артистов «поймали» за кулисами, и судя по опубликованным в Сети снимкам, Мур и Гарфилд оказывали недвусмысленные знаки внимания, нежно держались за руки и смотрели друг другу в глаза.

Незадолго до этого инсайдер раскрыл, что на самом деле происходит между Деми Мур и Эндрю Гарфилдом.