Инсайдер раскрыл, что на самом дел происходит между Деми Мур и Эндрю Гарфилдом

Раскрыто, что на самом деле происходит между актрисой Деми Мур и ее коллегой Эндрю Гарфилдом, который младше нее на 21 год. Об этом пишет портал HeatWorld со ссылкой на источник.

По словам информатора, артисты в действительности испытывают друг к другу романтические чувства.

«У них с Эндрю огромное физическое притяжение. Он не только считает Деми потрясающей, но и очень талантливой. Эндрю как раз в ее вкусе: он высокий, подтянутый и мыслит нестандартно. Сейчас все это держится в тайне, но это, очевидно, идет Деми на пользу», — поделился инсайдер.

В настоящий момент связь Мур и Гарфилда не носит статус серьезной, однако звезда «Человека-паука» регулярно бывает у актрисы в гостях. Дочери Деми также положительно отзываются о потенциальном бойфренде знаменитости.

«Эндрю очень забавный и игривый, а это то, к чему Деми всегда тяготеет в мужчинах, с которыми она встречается. Они должны уметь ее рассмешить. Все это пока что в новинку, но Деми определенно наслаждается, и все за нее очень рады», — заявил информатор.

Напомним, в конце января в сети распространилось видео, на котором 62-летняя Мур и 41-летний Гарфилд «кокетничали» друг с другом в закулисье церемонии награждения премии «Золотой глобус». В ролике звезда «Субстанции» держит собеседника за руки, они пристально смотрят друг другу в глаза. Подобное поведение коллег спровоцировало слухи об их романе.

Ранее Деми Мур поддержала неизлечимо больного бывшего мужа Брюса Уиллиса.