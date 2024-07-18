Раскрыта сумма долгов умершей от рака звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти

У звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти обнаружились финансовые долги, которые она не успела погасить к моменту своей смерти. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, у актрисы возникли сильные трудности с деньгами, вследствие чего она была вынуждена взять ипотеку на три миллиона долларов (около 264 млн рублей) и кредит на 150 тысяч долларов (около 13 млн рублей). Закрыть долги при жизни Доэрти не удалось.

Еще одной проблемой, с которой столкнулась артистка, стал затяжной развод с фотографом Куртом Исваринко, который до последнего не хотел окончательно расторгнуть брак, и, как следствие, судебные издержки на 250 тысяч долларов (около 22 млн рублей).

Журналисты выяснили, что ежемесячно размер долга увеличивался на протяжении последнего года. Знаменитость задолжала не только банку, но и адвокатам. В сумму долга входит и неоплаченный налог на недвижимость, прочие более мелкие расходы, которые в совокупности довели актрису до критического положения.

Как именно родные звезды «Зачарованных» намерены выплачивать долги – неизвестно.

Напомним, 53-летняя Шеннен Доэрти умерла от рака груди 13 июля.

Ранее врач рассказал, что больная раком Шеннен Доэрти не хотела умирать и любила жизнь.