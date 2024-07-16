«Она не была готова уйти, потому что любила жизнь»: врач рассказал о последнем разговоре с Шеннен Доэрти

13 июля ушла из жизни звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Актрисы не стало в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Лечащий врач и близкий друг знаменитости Лоуренс Пиро в беседе с People раскрыл подробности о ее самочувствии незадолго до трагедии и рассказал о последнем разговоре с артисткой.

Шеннен Доэрти, которая долгое время боролась с раком, считала своего онколога Лоуренса Пиро не только надежным советником во время лечения, но и близким другом. По словам врача, они «сразу поняли друг друга».

Лоуренс Пиро вспоминает актрису как «очень умного человека», который делал все возможное для борьбы со страшной болезнью. Онколог заявил, что Шеннен Доэрти хотела жить и верила в свое выздоровление.

«Она не хотела рассматривать никакую другую альтернативу, кроме: «Мы справляемся с болезнью и будем продлевать жизнь». <…> Она хотела жить каждый день не так, как будто это был ее последний день, а как будто это было начало совершенно другой главы для нее», — заявил Лоуренс Пиро.

Врач рассказал и о последнем разговоре с Шеннен Доэрти. Артистка стремилась продолжать лечение и бороться с болезнью, несмотря на ухудшение самочувствия.

«В последний раз, когда мы разговаривали, она была в процессе осознания того, что все приняло довольно существенный оборот. Разговор был о любви, поддержке, заботе и продолжающейся борьбе. Она хотела продолжать лечение и бороться», — поделился онколог.

Лоуренс Пиро был рядом с Шеннен Доэрти в ее последние часы жизни.

«В последние несколько часов она находилась в месте, где ей было очень комфортно. <…> В комнате была избранная группа друзей, которые оказывали ей много заботы и поддержки. <...> Самым трудным в этом было то, что она не была готова уйти, потому что она любила жизнь», — заключил врач.

Напомним, 13 июля Шеннен Доэрти ушла из жизни после девяти лет борьбы с раком молочной железы.

Ранее мы писали о том, что Шеннен Доэрти сообщила, что рак поразил ее кости.