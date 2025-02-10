Раскрыта шутка принца Уильяма, полностью изменившая стиль Кейт Миддлтон

Раскрыта шутка принца Уильяма, после которой Кейт Миддлтон решила полностью изменить свой стиль. Об этом написал в своей книге «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» биограф Том Куинн, передает Daily Mail.

В настоящий момент принцесса Уэльская является иконой моды: каждый из ее выходов в свет становится объектом внимания журналистов и общественности. Оказалось, что к подобному преображению ее подтолкнула неудачная шутка мужа.

В своей книге Том Куинн признался, что некоторое время назад старшему сыну Карла III сильно не нравился стиль избранницы. Однажды внешний вид Кейт Миддлтон стал объектом для жестокой шутки наследника британского престола.

«Он сказал, что она выглядит так, будто, чтобы одеться, она пробежала через благотворительный магазин, вся обмазанная суперклеем. Все посчитали это очень смешным, включая, надо отдать ей должное, Кейт», — рассказал Куинн.

Уточняется, что именно с этого момента принцесса Уэльская решила серьезно поработать над собственным стилем. В частности, теперь жена принца Гарри одевается с осторожностью.

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