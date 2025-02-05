Раскрыта реакция Рианны на то, что ее бойфренду грозит 24 года тюрьмы

Раскрыта реакция барбадосской певицы Рианны на то, что ее бойфренду, рэперу A$AP Rocky грозит 24 года лишения свободы. Об этом пишет портал HeatWorld со ссылкой на источник.

Как рассказал информатор, происходящее с музыкантом служит настоящим стрессом для Рианны.

«Никогда за миллион лет Рианна не ожидала, что столкнется с ужасающей перспективой того, что отец ее детей окажется за решеткой. С самого начала адвокаты говорили им, что до этого дело не дойдет, но так оно и вышло, так что теперь кажется, что все возможно. Это худший сценарий, но трудно не поддаваться этим мыслям», - заявил инсайдер.

Отмечается, что возлюбленный исполнительницы хита «Diamonds» до последнего старался сохранять позитивный настрой, но, когда начался суд, они оба оказались на пределе. Звездные влюбленные испытывают проблемы со сном, пребывают в ужасном настроении, и любая мелочь выводит их из себя.

В ноябре 2020 года Рианна вступила в отношения с A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го влюбленные объявили, что ждут ребенка. В мае 2022-го артисты впервые стали родителями. У звезд родился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky появился сын Риот Роуз Майерс.

A$AP Rocky обвиняют в стрельбе из пистолета по другу в 2021 году. Рэперу грозит до 24 лет тюрьмы, если присяжные признают его виновным.

Артист не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, а его адвокат заявил, что он не совершал преступления.

Ранее мы писали, что Рианна публично поддержала A$AP Rocky во время суда над ним.