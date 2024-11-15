Хью Джекман рассказал о чувствах после диагностированного рака. Об этом сообщает The Voice.

В 2013 году у актера Хью Джекмана обнаружили злокачественную карциному — это новообразование, развивающееся из клеток эпителиальной ткани различных внутренних органов, слизистых оболочек и кожи. Спустя четыре года у актера случился рецидив.

Хью Джекман рассказал, что все это время он регулярно проверяется у врачей на онкомаркеры и с ужасом вспоминает те дни, когда ему поставили диагноз.

«Я помню, что чувствовал себя очень напуганным», — заявил он.

Всех своих фанатов он призвал взять в привычку проходить ежегодные тесты на рак.

«Я обещаю, вы не пожалеете об этом», — рассказал он.

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