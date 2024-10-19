Чуть не столкнулись: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили на одном мероприятии после развода

Певица Дженнифер Лопес избежала неловкой встречи с актером Беном Аффлеком после развода. Артистка посетила мероприятие, на котором присутствовал ее бывший муж. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

После разрыва Дженнифер Лопес старается избегать случайных встреч с Беном Аффлеком. Но недавно певица едва не столкнулась с экс-супругом на одном и том же мероприятии в Брентвуде, куда пришла вместе с 16-летней дочерью Эмми и друзьями. Несмотря на болезненное расставание с актером, артистка выглядела эффектно: она надела светло-серый комбинезон, дополнив образ туфлями-лодочками телесного цвета и коричневой сумкой. Знаменитость сделала легкий макияж и распустила волосы.

Примечательно, что на том же мероприятии был замечен и Бен Аффлек в компании бывшей жены Дженнифер Гарнер и 15-летней дочери Серафины. Однако экс-супруги не пересеклись: певицу засняли в компании дочери и друзей на парковке, а актера вместе с бывшей женой и дочерью заметили в другом месте площадки.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес впервые высказалась о разрыве с Беном Аффлеком.