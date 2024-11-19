ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 ноября 2024, 18:26
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«Как восковая фигура»: внешность Николь Кидман стала стремительно меняться после смерти матери

Похудевшую после смерти матери Николь Кидман сравнили с восковой куклой.
«Как восковая фигура»: внешность Николь Кидман стала стремительно меняться после смерти матери

© VALERIE MACON/AFP/East News

Поклонников австралийской актрисы Николь Кидман обеспокоила резкая потеря веса звезды. Артистку заподозрили в болезни и сравнили с восковой куклой.

57-летняя Кидман начала худеть еще в прошлом году, однако после смерти матери летом 2024 года ситуация усугубилась.

«Выглядит, как восковая фигура, сбежавшая из Музея мадам Тюссо», — пишут комментаторы, которых цитирует In Touch Weekly.

При этом сама Николь на здоровье не жаловалась. Она продолжает посещать светские мероприятия и активно снимается в кино.

Ранее Николь Кидман поразила всех присутствующих на премьере фильма «Очарованная» в Нью-Йорке. 57-летняя артистка воссоздала свой образ из начала карьеры в 1990-х, уложив волосы кудрями. Воссоздать вьющиеся локоны знаменитости смог стилист Серж Норман.

Источник фото:VALERIE MACON/AFP/East News
Источник:In Touch Weekly
Автор:Анна Воробьева
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