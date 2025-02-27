Американская певица Кэти Перри отправится в космос в составе женского экипажа

Американская певица Кэти Перри отправится в космос. Как сообщает Blue Origin, исполнительница вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard. Но этот полет станет уникальным.

По данным источника, миссия будет отличаться тем, что все участники команды – женщины. В их составе будет Кэти Перри.

Отмечается, что вместе с ней в космос полетят: невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению НАСА Эйша Боу, ученый в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.

Весь состав будет состоять только из женщин. Точной даты запуска пока нет.

Напомним, что Blue Origin в 11-й раз организует коммерческий полет. За это время в космосе побывали 52 человека.

Ранее мы писали о том, что Том Круз активно обсуждал съемки фильма в космосе. Инсайдеры рассказывали о том, что звезда одержим НЛО и очень хочет создать проект в космосе.

Также сообщалось, что Гвоздикова раскритиковала актрису Юлию Пересильд за полет в космос.