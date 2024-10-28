Адель разрыдалась, когда увидела неизлечимо больную Селин Дион на своем концерте

Британская певица Адель разрыдалась, когда увидела на своем концерте в Лас-Вегасе неизлечимо больную Селин Дион. Артистки обнялись и не смогли сдержать эмоций, а слезы появились и у старшей коллеги исполнительницы.

Звезда громко выступила в театре «Колизей» в Caesars Palace. Как оказалось, послушать певицу пришли не только фанаты, но и мировые знаменитости. Среди самых ярких была Селин Дион, которая из-за своей болезни редко выходит на публику. В соцсетях была опубликована трогательная встреча женщин.

На кадрах Адель исполняет песню «When We Were Young» и в какой-то момент замечает в зале Селин Дион. Она идет к артистке, которая сидела вместе с сыновьями-близнецами Эдди и Нельсоном. Адель потянулась обнять Селин, а та ответила ей взаимностью. Было видно, что неизлечимо больной певице тяжело двигаться. Потом они обе вытирают слезы, а наследники обнимают маму.

Напомним, что Дион открыто рассказала о своем диагнозе, который ей поставили в декабре 2022 года. Врачи обнаружили у исполнительницы неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Женщина страдает из-за неконтролируемых болезненных спазмов мышц. Ей тяжело не только давать концерты и петь, но даже двигаться.

При этом Селин Дион сделала исключение и вышла на сцену на закрытии Олимпийских игр-2024 в Париже. Но тогда она столкнулась с обвинениями в свой адрес.