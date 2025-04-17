Раскрыта причина смерти 39-летней Мишель Трахтенберг

Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом. Звезде сериалов «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров» было 39 лет. Причину смерти сообщил портал NBC News со ссылкой на пресс-службу судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.

Напомним, что артистка внезапно умерла в конце февраля. Поклонников потрясла эта новость, они не понимали, что же случилось с Мишель. На днях была раскрыта официальная причина смерти актрисы.

Как оказалось, женщина умерла из-за осложнений, вызванных диабетом. Медики говорят, что диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в ней накапливается слишком много жира. Незадолго до смерти звезде делали пересадку печени. Но никаких подробностей не приводилось.

Родители Трахтенберг отказались от вскрытия, объясняя это религиозными убеждениями. Если бы оно состоялось, что можно было бы установить причину смерти. Врачи сделали токсикологическому анализ, чтобы выяснить подробности.

Напомним, что тело Мишель было найдено рано утром в жилом комплексе в Нью-Йорке, где она проживала. До этого она не жаловалась на здоровье, но ее осунувшийся внешний вид вызывал вопросы у фанатов.

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