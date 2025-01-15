Раскрыта причина развода певицы Джессики Симпсон с мужем. Об этом сообщает Page Six.

Несколько дней назад стало известно о том, что Джессика Симпсон разводится с мужем Эриком Джонсоном. Сама знаменитость рассказывала, что они с супругом живут отдельно, переживая болезненную ситуацию в браке. Что именно случилось, Симпсон не уточняла.

Как рассказали близкие друзья пары, все дело в том, что супруги не доверяли друг другу.

«У Джесс и Эрика были проблемы с доверием. Они больше не были на одной волне, и это вбило клин между ними», — рассказал источник.

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон состояли в браке с 2014 года. У супругов трое детей: дочь Максвелл, сын Эйс и еще одна дочь — Берди.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли.