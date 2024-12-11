Раскрыта причина расставания беременной Меган Фокс с отцом ее будущего ребенка

Актриса Меган Фокс окончательно рассталась с певцом Machine Gun Kelly. Инсайдеры сообщили, что причиной стали измены отца будущего ребенка звезды. Однако и сама она не была невинной жертвой. Отмечается, что она отомстила экс-жениху флиртом с другим мужчиной. Информация об этом появилась на сайте Page Six.

В Сети появилось видео, на котором было заметно, как Меган мило проводила время в компании 34-летнего коллеги Мишеля Морроне. Сам он оправдался, что его с Фокс связывает только дружба. Но поклонники ему не поверили. Впрочем, особо никто не стал осуждать актрису за эту интрижку, так как посчитали, что таким образом она просто отвлекалась от неверности бойфренда.

Отметим, что, по данным инсайдеров, Machine Gun Kelly вел переписки интимного характера сразу с несколькими женщинами и при этом находился в отношениях. Не уточняется, был ли физический контакт с кем-то из любовниц у артиста или же все ограничивалось лишь Интернет-романами.

Перед расставанием Меган Фокс и Machine Gun Kelly были вместе 4 года и планировали совместное будущее. Фанаты ждали, что звезды поженятся, но надежды на это уже не осталось.

Ранее Кейт Мосс разошлась с бойфрендом, который младше нее на 13 лет.