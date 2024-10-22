Раскрыта причина, по которой принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Португалии

Королевский эксперт Кристофер Андерсен раскрыл, зачем принц Гарри и Меган Маркл купили недвижимость в Португалии. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что Португалия — редкая европейская страна, где до сих пор действует программа «золотых виз», то есть за инвестиции есть возможность относительно легко получить вид на жительство и претендовать на гражданство. Это может быть особенно актуально для Маркл сразу по нескольким причинам.

Во-первых, обладатели паспортов США с 2025 года обязаны оформлять визы для поездок в Европу — уточняется, что в большинстве случаев решение будет принято за несколько минут, однако допускается и длительное рассмотрение анкеты. Во-вторых, Меган может быть обижена из-за того, что не получила британский паспорт на свадьбу.

«Я думаю, что многим людям будет трудно поверить, что Меган не было автоматически предоставлено британское гражданство, когда она вышла замуж за принца Гарри в 2018 году», — поделился Андерсен.

Королевский инсайдер добавил, что после свадьбы Маркл сообщили, что для получения британского паспорта ей придется подать заявление в общем порядке.

Ранее мы писали, что переезд принца Гарри и Меган Маркл в Португалию разозлил местных жителей.