Португальцы затеяли скандал: переезд принца Гарри и Меган Маркл разозлил местных жителей

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Португалию, тем самым разозлили местных жителей.

На этой неделе стало известно о том, что супружеская пара приобрела особняк в Европе, чтобы получить «золотую визу», позволяющую свободно посещать страны Шенгенской зоны. Однако местные жители не довольны таким событием.

Из-за новых государственных правил общественные пляжи можно сделать частными и ограничить другим людям его посещение. Именно по этой причине многие популярные места для отдыха в стране теперь закрыты.

Морской курорт Коста-Терра в Компорте не стал исключением. Теперь из-за владельцев элитной недвижимости, а именно из-за герцогов Сассекских, общественная береговая линия превратилась в частную. Португальцы затеяли скандал, так как им ограничили вход на один из лучших пляжей страны из-за представителей королевской семьи. Подробности приводит издание Express.

К жителям присоединились различные публичные личности, живущие неподалеку от нового дома принца Гарри и Меган. К их числу добавился и известный футболист Андре Андраде.

«Я очень расстроен этим огромным куском португальской земли, который теперь доступен только для богатых, но удален от среднего местного жителя, теплые воспоминания которого с этой местностью были связаны на протяжении многих поколений», — отметил спортсмен.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл вышла в свет без принца Гарри после слухов о разводе.