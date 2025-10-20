Раскрыта причина переезда Кейт Миддлтон и принца Уильяма в новый «вечный» дом

Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в престижную резиденцию в Форест-Лодж, которую инсайдеры называют их «вечным» домом. Как сообщает источник RadarOnline, решение супруги приняли, так как Кейт хотела больше общаться с герцогиней Эдинбургской Софи. Они сблизились во время болезни жены наследника престола.

По информации инсайдера, Софи была рядом с Кейт на протяжении всей борьбы с раком. И сейчас Миддлтон хочет продолжать «опираться» на подругу.

«Софи постоянно присутствовала в жизни Кейт в течение последнего года — спокойная, преданная и абсолютно надёжная. Она — единственный человек, с которым Кейт может поговорить по-настоящему, не опасаясь осуждения. Переезд Кейт означает, что они смогут видеться гораздо чаще, и эта поддержка будет бесценна, пока Кейт продолжает своё выздоровление», - отметил источник.

К слову, Софи младше Кейт на 17 лет, однако это не помешало им подружиться. Герцогиня Эдинбургская является женой принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II.

