Опубликовано 17 октября 2025, 19:06
1 мин.

Король Карл III может лишить младшего брата, принца Энрю высшего рыцарского ордена

© ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Король Великобритании Карл III рассматривает возможность исключить принца Эндрю из Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Поводом для этого стали последние скандалы с участием младшего брата монарха, герцога Йоркского Эндрю. Исключение сейчас обсуждается на высшем уровне в Букингемском дворце.

Считается, что последней каплей для короля стало эксклюзивное сообщение издания The Mail on Sunday. В нем Эндрю отреагировал на публикацию газеты о его предполагаемом сексуальном контакте с 17-летней Вирджинией Джуффре.

Сам принц Эндрю утверждает, что никогда не встречался с девушкой, настаивая, что опубликованная изданием фотография, на которой он обнимает Вирджинию за талию, является подделкой.

Также принца могут лишить титула герцога Йоркского. Однако это маловероятно, поскольку для этого потребуется парламентский акт и значительное количество времени на его рассмотрение.

