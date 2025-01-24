Раскрыта причина кризиса в дружбе Брэда Питта и Джорджа Клуни

Раскрыта причина кризиса в дружбе голливудских актеров Брэда Питта и Джорджа Клуни. Об этом пишет издание Radar.

По данным источника, дружба артистов постепенно, но движется к концу. Отношения между звездами усугубились из-за того, что оба «пошли разными дорогами». Клуни якобы сфокусирован на своей семье, а Питт пытается прийти в себя после многолетних судов с Анджелиной Джоли. Звездные товарищи не виделись уже довольно долгое время и держат друг друга на дистанции. Вдобавок недавний провал их совместной картины «Одинокие волки», по словам инсайдера, лишь усугубил ситуацию.

При этом информатор отметил, что разрыв дружбы является обыденностью для Голливуда. Известно, что это не первый раз, когда Питт и Клуни прекращают общение. До этого такое случалось, когда Брэд был женат на Анджелине Джоли. Тогда избранница звезды «Бойцовского клуба» считала Амаль Клуни своей соперницей и чувствовала угрозу с ее стороны, поэтому сделала все, чтобы положить конец дружбе супруга с Клуни.

Ранее Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в своем провале на «Оскаре».