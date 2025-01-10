Актриса Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в своем провале на «Оскаре». Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Актриса не получила номинацию за роль в фильме «Мария» про оперную певицу. Джоли вернулась к съемкам после долгого перерыва и надеялась, что ее работу высоко оценят. По словам инсайдеров, Анджелина болезненно отнеслась к провалу и находится в отчаянии.

«Она в отчаянии. Посмотрите, сколько она сделала для фильма. Она была у Джимми Фэллона, в своем первом вечернем шоу за более чем десять лет. Она даже пришла на церемонию вручения наград Gotham. Она снялась на всех этих обложках журналов. Отсутствие признания болезненно для Анджелины, она, несомненно, расстроена», — высказались инсайдеры.

Сообщается, что актриса винит в неудаче экс-супруга, которого считает «золотым мальчиком Голливуда». Она убеждена, что звездные коллеги и кинокритики на стороне Питта.

«Это просто показывает, что Голливуд на стороне Брэда. Премия «Золотой глобус» доказала, что Энджи любит публика, но не Голливуд. Никто не собирался голосовать против Брэда и отдавать голос Анджелине», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что 23-летний сын актрисы Анджелины Джоли Мэддокс начал карьеру в Голливуде.