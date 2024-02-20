42-летняя певица Бритни Спирс состоит в отношениях с трижды судимым домработником. Об этом сообщает Woman.ru со ссылкой на зарубежное издание Us Magazine.

В 2023 году стало известно о том, что Бритни со скандалом рассталась с мужем Сэмом Асгари. Как выяснилось, артистка не была долго в одиночестве. Новым избранником Спирс стал Пол Ричард Солис. Примечательно, что у мужчины имеется криминальное прошлое: он был неоднократно судим. Вот почему окружение Спирс волнуется за ее безопасность.

По данным СМИ, Пол познакомил певицу со своими детьми. Отмечается, что Бритни нашла общий язык с его наследниками. «Особенно Спирс любит семилетнего сына Солиса — он ее любимчик», — сообщил инсайдер.

Отношения пары развиваются стремительно. Пол уже ночует у возлюбленной. При этом он вынужден иногда расставаться с певицей ради встреч с семьей.

«Ей не нравится, когда он уходит. Бритни чувствует, что заслуживает большего внимания», — заявил инсайдер.

Напомним, что в конце 2023 года сообщалось о расставании пары. Однако источники, приближенные к Бритни, опровергли подобные слухи.

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