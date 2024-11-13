Раскрыта настоящая причина развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс: актриса прервала молчание

Актриса Деборра-Ли Фернесс после развода с Хью Джекманом прервала молчание по поводу причины распада их брака, который длился 27 лет. Звезда кино подтвердила, что актер ей изменил. Об этом сообщает US Weekly.

О расставании с женой Джекман объявил в сентябре 2023 года, при этом подробности не раскрыл. Поклонники предполагали, что они прости разлюбили друг друга, но причина, по всей видимости, все же иная.

Недавно Деборра подтвердила, что Хью был неверен ей. Она отметилась под видео, в котором говорилось о романе актера с коллегой Саттон Фостер, который начался, пока Джекман был еще в браке.

К слову, на ролик отреагировала и подруга Фернесс. Она заявила, что бывший муж действительно изменил Деборре.

«Вы правы. К вашему сведению, моя любимая подруга Деб вот-вот засияет!» - написала Аманда де Кадене в Сети.

Ранее появилась информация, что новая возлюбленная Хью Джекмана Саттон Фостер расходится с мужем Тедом Гриффином. Они были вместе 10 лет.