Актриса, с которой Хью Джекман закрутил роман после развода, расходится с супругом

Американская актриса Саттон Фостер, в романе с которой заподозрили артиста Хью Джекмана после развода, расходится с супругом. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, артистка подала на развод со сценаристом Тедом Гриффином после 10 лет брака. Джекман, в свою очередь, еще в сентябре 2023 года разошелся с продюсером Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил в браке 27 лет.

Известно, что Джекман и Фостер вместе играли в бродвейской постановке «Музыкант» с декабря 2021-го по январь 2023-го. Page Six сообщает, что у влюбленных хорошие отношения, однако они держат их в тайне и всячески стараются не привлекать к себе внимание общественности.

Напомним, наибольшую известность Хью Джекману принесла роль Росомахи в блокбастере «Люди Икс». Всего за свою карьеру актер успел сняться в почти 50 фильмах и сериалах, включая «Престиж», «Сенсацию», 'Ван Хельсинга», «Фонтан» и многие другие.

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