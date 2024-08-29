Раскрыта личность нового бойфренда Ланы Дель Рей: фанаты недовольны внешностью мужчины

Певица Лана Дель Рей начала новые отношения. СМИ выяснили, что она встречается с охотником на аллигаторов Джереми Дюфреном, у которого есть небольшой туристический бизнес. Теперь в Сети активно обсуждают выбор артистки, и многие поклонники им недовольны, считая, что она выбрала «урода». Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что с Джереми Лана знакома уже много лет, но раньше их связывали только дружеские отношения. Впервые они познакомились, когда она заказала у него экскурсию в 2019 году. Спустя пять лет она вернулась и уже тогда стала называть его своим бойфрендом. Однако фанаты не придали этому значения.

О романе Дель Рей стали говорить после того, как она начала проводить с Дюфреном почти все свободное время. И это поклонников певицы не радует. В социальных сетях они обсуждают, что охотник на аллигаторов не подходит звезде. Они считают его некрасивым и «скуфом». Но есть и те, кто рад за вокалистку. Некоторые пользователи отмечают, что внешность не важна, если Лана счастлива.

К слову, у Джереми есть дети от предыдущих отношений. Он уже дважды успел стать отцом. Как к этому относится Лана – неизвестно.

Ранее актрису Кэмерон Диас засняли за поцелуем с мужем на прогулке.