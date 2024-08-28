51-летнюю актрису Кэмерон Диас засняли за поцелуем с мужем на прогулке

51-летнюю актрису Кэмерон Диас и ее мужа Бенджи Мэддена засняли за поцелуем в Монтесито. Супруги были на прогулке с сыном.

Пару засняли целующейся при выходе из ресторана. Диас была в топе черного цвета, поверх которого надет зеленый кардиган, и солнцезащитных очках, пишет Леди Mail.ru. Супруг оделся в черную футболку. Оба держались за коляску с ребенком.

Напомним, пара жената с 2015 года. Первенец появился у Диас в 47 лет – это была дочь. В 51 год актриса родила второго ребенка – у супругов появился сын. Мальчика назвали Кардиналом.

Ранее Диас засняли на прогулке с малышом. При этом знаменитость старается не афишировать личную жизнь и редко появляется на публике.