Опубликовано 28 августа 2024, 15:361 мин.
51-летнюю актрису Кэмерон Диас засняли за поцелуем с мужем на прогулке
© Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
51-летнюю актрису Кэмерон Диас и ее мужа Бенджи Мэддена засняли за поцелуем в Монтесито. Супруги были на прогулке с сыном.
Пару засняли целующейся при выходе из ресторана. Диас была в топе черного цвета, поверх которого надет зеленый кардиган, и солнцезащитных очках, пишет Леди Mail.ru. Супруг оделся в черную футболку. Оба держались за коляску с ребенком.
Напомним, пара жената с 2015 года. Первенец появился у Диас в 47 лет – это была дочь. В 51 год актриса родила второго ребенка – у супругов появился сын. Мальчика назвали Кардиналом.
Ранее Диас засняли на прогулке с малышом. При этом знаменитость старается не афишировать личную жизнь и редко появляется на публике.
Источник фото:Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News
Источник:Леди Mail.ru
Автор:Лилия Караева