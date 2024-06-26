Еще нескольким людям могут предъявить обвинения по делу о смерти Мэттью Перри

Полиция считает, что обвинения по делу о смерти голливудского актера Мэттью Перри должны предъявить нескольким людям. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что в настоящий момент продолжается расследование, по итогу которого выяснится, насколько подозреваемые причастны к гибели артиста. У правоохранителей есть подозрение, что кетамин знаменитость получил незаконным путем и сделал это с помощью не одного человека.

В то же время информатор в ходе общения с изданием заверил, что дело близится к завершению. По его данным, полицейские на финишной прямой и в ближайшее время будут готовы вынести окончательное решение по делу или назвать причастных.

Напомним, Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года. Артист утонул в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие показало, что причиной этого стало воздействие кетамина. Актер неоднократно рассказывал, что принимал этот препарат для лечения депрессии.

Однако недавно стали известны новые подробности: кетамин отсутствовал в доме звезды, а последний сеанс лечения с его употреблением был больше недели назад и не мог привести к передозировке. Помимо этого, Перри не употреблял спиртное и запрещенные вещества. Следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин.

Позднее мы писали, что актриса Кортни Лав может быть причастна к смерти актера Мэтью Перри.