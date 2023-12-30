Раскрыта дата выхода нового альбома певицы Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс после долгого перерыва начала работу над новым альбомом. Он может выйти в течение следующего года, сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

По словам инсайдера, песни для альбома напишет британская певица и сонграйтер Charli XCX. Она работала с такими звездами как: Селена Гомес, Гвен Стефани, Камилла Кабелло и другими. Спирс собирается создать и суперхиты, которые помогут ей вернуться на сцену.

«Ее знают как одну из величайших звезд XXI века, так что музыке нужно быть безупречной. Чарли знает, как писать удачные поп-песни», — объяснил инсайдер.

В декабре 2023 года стало известно о том, что 71-летний отец Бритни перенес ампутацию ноги из-за инфекции. Мужчине отрезали правую конечность по колено. Отмечается, что пациента уже выписали из больницы. Сейчас он находится дома, где за ним ухаживает помощник. Отец знаменитости вынужден передвигаться на инвалидной коляске.