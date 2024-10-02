Раскрыт возраст самой юной жертвы P. Diddy

Самой младшей жертвой сексуального насилия P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) мог стать девятилетний ребенок. Об этом пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на адвоката Тони Базби, который представляет интересы обвинителей музыканта.

Девятилетнего ребенка, рассказал защитник, продюсер мог домогаться во время прослушиваний в Нью-Йорке.

Еще одним пострадавшим адвокат называет 15-летнего подростка — на этот раз предполагаемую жертву пригласили к Комбсу домой, где подвергли насилию.

Базби подчеркнул, что всего обвинителей 120 человек, поровну женщин и мужчин. Случаи насилия, о которых они заявляют, происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках Пи Дидди. Предполагаемых жертв якобы опаивали алкоголем, возможно, с добавлением наркотиков, после чего они теряли контроль над собой и подвергались насилию со стороны Комбса и его гостей.

Напомним, 17 сентября Пи Пидди задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стало известно, что Барак Обама и принц Гарри могли быть на вечеринках P. Diddy.